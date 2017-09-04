"Сирийские демократические силы" освободили Старый город в Ракке

Поддерживаемые США отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) завершили освобождение старого города Ракки в Сирии от террористов группировки "Исламское государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"Еще один важный этап: SDF в последние 48 часов завершили освобождение старого города Ракки (долгое время твердыня ИГ*) и эвакуировали тысячи мирных жителей", — написал в воскресенье днем Макгерк на своей странице в Twitter.

Агентство Франс Пресс 1 сентября сообщило, что поддерживаемые США отряды SDF освободили старый город в Ракке. Первоначально возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ* не подтвердила эту информацию.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют отряды сирийских курдов. В понедельник SDF заявили, что рассчитывают завершить операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ в течение двух месяцев.