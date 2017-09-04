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Поэт Джон Эшбери умер в возрасте 90 лет


Поэт-авангардист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери скончался в воскресенье в возрасте 90 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на супруга поэта.

По его словам, Эшбери умер в своем доме в городе Гудзон (штат Нью-Йорк). Смерть наступила в результате естественных причин.

Родившийся в 1927 году в штате Нью-Йорк Эшбери считается одним из важнейших поэтов США второй половины прошлого века, оказавшим сильнейшее влияние на молодую американскую поэзию. Он выступал в том числе как художественный критик, также переводил произведения зарубежных авторов на английский язык.

Эшбери являлся лауреатом множества наград, в том числе Пулитцеровской премии, которую получил за свой сборник стихов под названием "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror, 1975). Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе - на русский



 



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