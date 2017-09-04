Захваченный в Колумбии гражданин РФ и РА Арсен Восканян убит, признался главарь повстанческой группировки

Захваченный в плен повстанческой группировкой “Национальная освободительная армия” Колумбии в ноябре 2016 г. гражданин РФ и РА Арсен Восканян был убит шесть месяцев назад. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Euronews.

Как сказал главарь группировки, он был убит при попытке к бегству, когда взорвал гранату, ранив пятерых членов группировки. В ответ те застрелили Арсена Восканяна.

Huffington Post пишет, что, со слов главаря, ведутся переговоры о выдаче его тела.

Знаменательно, что после этой информации СМИ сообщают, что переговоры об установлении мира между группировкой и правительством Колумбии находятся под угрозой срыва.

Арсен Восканян поехал в Колумбию в джунгли для сбора ядовитых лягушек на территории, контролируемой повстанцами.

В апреле 2017 г. появилась информация о том, что ему удалось бежать из плена.