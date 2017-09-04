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Ассанж: Трампа сместят, если США прекратят торговлю с Китаем


Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что президент США Дональд Трамп будет смещен с должности в случае, если США разорвут торговые отношения с Китаем после ядерного испытания КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"КНДР ведет с Китаем 90% торговли. Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен", - написал Ассанж в понедельник на своей странице в Twitter.

Ассанж сделал это заявление в ответ на слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР. "США наряду с другими вариантами рассматривают возможность прекращения всех торговых отношений с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

 

 

 

 



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