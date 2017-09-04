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Южная Корея провела учения в ответ на испытания бомбы КНДР


Вооруженные силы Южной Кореи провели тренировки с использованием ракет, при этом симулировался удар по ядерному полигону КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на заявление военных страны.

"Учения проходили в ответ на шестое ядерное испытание КНДР, состоявшееся днем ранее, и в них использовалась баллистическая ракета "Хьюнму" и истребители F-15K", - отмечается в сообщении.

Ранее КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет. По этому поводу в понедельник состоится заседание Совета Безопасности ООН.

 

 

 



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