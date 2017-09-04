Эрдоган ищет врагов за пределами своей страны: министр ИД Германии
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в том, что тот сеет вражду между двумя странами. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает германская Deutsche Welle.
“Турция с катастрофической быстротой удаляется от Европы. Для маскировки внутренних политических разногласий Эрдоган ищет врагов за пределами Турции. Так и мы, европейцы и, в частности, немцы выставляемся врагами”, - отметил Габриэль.Министр ИД Германии напомнил, что граждане ФРГ предупреждаются об опасности посещения Турции.
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