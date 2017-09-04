Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Эрдоган ищет врагов за пределами своей страны: министр ИД Германии


Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в том, что тот сеет вражду между двумя странами. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает германская Deutsche Welle.

“Турция с катастрофической быстротой удаляется от Европы. Для маскировки внутренних политических разногласий Эрдоган ищет врагов за пределами Турции. Так и мы, европейцы и, в частности, немцы выставляемся врагами”, - отметил Габриэль.

Министр ИД Германии напомнил, что граждане ФРГ предупреждаются об опасности посещения Турции.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации