В китайском Сямэне открылся IX саммит БРИКС

Лидеры стран-членов БРИКС собрались на IX саммите в китайском городе Сямэнь.

Приветствовал лидеров Бразилии, России, Индии и ЮАР председатель КНР Си Цзиньпин, после чего состоялась традиционная церемония фотографирования, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Затем участники саммита приступили к работе. Сначала главы государств побеседуют в узком составе, после чего к ним присоединятся члены делегаций.

По завершению рабочих заседаний лидеры посетят церемонию открытия выставки Фестиваля культур стран БРИКС, а затем встретятся с членами Делового совета объединения.

Как ожидается, лидеры на саммите БРИКС затронут самые узловые региональные проблемы: ситуацию на Ближнем Востоке, Севере Африки, Афганистане и Сахаро-Сахельском регионе.

В рамках саммита состоится встреча лидеров БРИКС с руководителями ряда развивающихся стран, на которую приглашены президент Египта, президент Таджикистана, Гвинеи, премьер-министр Таиланда и президент Мексики.

По итогам саммита будет принята декларация, в которой будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации.