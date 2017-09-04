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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание с Днем работника МЧС


Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление  администрации по связям с общественностью и средствами информации Президента РА, в послании сказано:

Уважаемые работники и ветераны службы чрезвычайных ситуаций!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника службы чрезвычайных ситуаций.

Вам доверена почетная обязанность предотвращения по возможности природных и техногенных катастроф, борьбы с ними, ликвидации их последствий. Важная  роль отводится спасательной службе МЧС, в частности, Национальному центру кризисного управления.

Министерство чрезвычайных ситуаций сравнительно новая организация, объединившая несколько служб, как уже имеющихся, так и новосозданных. На  МЧС возложены большие обязанности. И работники службы выполняют их с честью. Спасательные и другие службы быстрого реагирования должны развиваться, работать над обеспечением безопасности особых и важных объектов. МЧС не может делать это в одиночку, поэтому необходимо введение новых механизмов сотрудничества различных государственных организаций и служб.

Чрезвычайные ситуации не знают границ, поэтому для эффективной работы необходимо обеспечить сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях. Приветствую участие МЧС РА в различных программах, реализуемых в рамках международного сотрудничества. Для нас важно также участие армянских специалистов  в ликвидации последствий региональных катастроф.

Для правильной организации работы в чрезвычайных ситуациях необходимо учитывать и природные особенности страны. В этом плане  одна из важнейших наших задач – постоянное совершенствование службы сейсмической защиты, предотвращения и управления оползневыми процессами.

 

 

МЧС сыграло исключительно важную роль в организации и координации усилий по ликвидации последствий природных пожаров. Важно, что при этом быстро и эффективно  было налажено сотрудничество  различных государственных и даже частных структур. Такой уровень свидетельствует не только о высокой профессиональной, но и морально-психологической подготовке.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие работники службы чрезвычайных ситуаций. Желаю вам крепкого здоровья, удач и новых достижений  на поприще обеспечения безопасности  Республики Армении и всего нашего народа.

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