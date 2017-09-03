Пожарные потушили огонь на  крыше дома в селе Овуни

3 сентября в 12:44 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на крыше дома №15 на 1-й ул. в селе Овуни (Ширакская область) вспыхнул лесной пожар.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был локализован в 13:44 часов, потушен – в 14:23.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорела общая крыша (около 100 кв/м) принадлежащих Г.В. амбара, чулана и хлева, деревянные детали (50 кв/м), а также оплавились жестяные части крыши.