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Пожарные потушили огонь на  крыше дома в селе Овуни


3 сентября в 12:44 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на крыше дома №15 на 1-й ул. в селе Овуни (Ширакская область) вспыхнул лесной  пожар.

На место выехал боевой  расчет.

 Огонь был локализован в 13:44 часов, потушен – в 14:23.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорела общая крыша (около 100 кв/м) принадлежащих Г.В. амбара, чулана и хлева, деревянные детали (50 кв/м),  а также оплавились жестяные части крыши.



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