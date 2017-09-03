На склоне  горы  близ села  Бюракан вспыхнул лесной  пожар

3 сентября в 15:26 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на склоне горы близ села Бюракан (Арагацотнская область) вспыхнул лесной пожар.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета и группа реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Министерство предоставит дополнительную информацию.