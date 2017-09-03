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На склоне  горы  близ села  Бюракан вспыхнул лесной  пожар


3 сентября в 15:26 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на склоне  горы  близ села  Бюракан (Арагацотнская область) вспыхнул лесной  пожар.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на место выехали 2 боевых  расчета и группа  реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 



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