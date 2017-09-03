СМИ: Южная Корея и США рассмотрят возможность военного ответа на действия КНДР

Южная Корея и США договорились рассмотреть возможности военного ответа на действия КНДР, которая в воскресенье провела очередное ядерное испытание. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.



Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между министром национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му и его американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Более подробной информации на данный момент не приводится.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, власти Южной Кореи готовы рассмотреть вариант размещения "мощнейшего тактического оружия США" на своей территории в свете нового ядерного испытания КНДР.

Также отмечается, что Сеул будет выступать за принятия "наиболее жестких" санкций в отношении КНДР.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность "искусственного" землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.

Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.

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