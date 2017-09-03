Госпитализирован мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем у  села Арени  

3 сентября в 13:02 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что возле рынка в селе Арени (Вайоцдзорская область) произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 109 км автотрассы Ереван-Мегри столкнулись автомобиль VAZ 2106 с г/н 18 OO 643 (водитель Н.С, 1988 г/р) и мотоцикл MKZ – без госномера, (водитель М.П, 1986 г/р).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей М.П. был госпитализирован в Егегнадзорский МЦ. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину и мотоцикл, закрутили газовый вентиль, устранили утечку топлива.