МИД России назвал враждебным шагом действия США в отношении зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, говорится в заявлении МИД РФ.

"Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции", - подчеркивается в заявлении.

В МИДе заявили, что расценивают произошедшее как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права.

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", - говорится в заявлении.

США приняли решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашинтоне и Нью-Йорке. После того как помещения покинули российские дипломаты, они были досмотрены представителями американских властей. Видео осмотра зданий опубликовал российский МИД на своей странице в фейсбуке.

Решение о российской дипсобственности было принято Вашингтоном в ответ на сокращение числа сотрудников дипломатических представительств США в России.

Фото: Reuters