В ближайшие  5 дней в  Армении ожидается высокая степень пожароопасности

4-8 сентября в Армении ожидается высокая степень пожароопасности. Погода в эти дни ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура воздуха 7-8 сентября снизится на 2-4 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 4-8 сентября в Ереване погода ожидается без осадков.