Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь

В ближайшие  5 дней в  Армении ожидается высокая степень пожароопасности


4-8 сентября в  Армении ожидается высокая степень пожароопасности. Погода в эти дни ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура  воздуха 7-8 сентября снизится на 2-4 градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, 4-8 сентября в Ереване погода ожидается без осадков.



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