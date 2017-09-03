Пожар нанес значительный  ущерб одному  из домов  в Мргашене

2 сентября в 21:17 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Мргашен Котайкской области горит дом.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что горят деревянные части на крыше хлева (около 20 кв/м) и амбара (около 7 кв/м) дома №2/11 (около 10 кв/м) на 7-й улице, дрова (около 5 кв/м) и подвесной потолок (около 80 кв/м).

Огонь был локализован в 22:18часов, потушен – в 01:07.