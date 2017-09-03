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Пожар нанес значительный  ущерб одному  из домов  в Мргашене


2 сентября в 21:17 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в селе Мргашен Котайкской  области горит дом.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что горят деревянные части на крыше хлева (около 20 кв/м) и амбара (около 7 кв/м)  дома №2/11 (около 10 кв/м)  на 7-й улице, дрова (около 5 кв/м) и подвесной  потолок (около 80 кв/м).

Огонь был локализован в 22:18часов, потушен – в 01:07.



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