Пожарные-спасатели потушили все  очаги пожаров на травяных участках

2-3 сентября в ЦКУ МЧС РА поступали сигналы о возгораниях на разных травяных участках.

В частности в Ереване, на ул. Р.Меликяна сгорело 500 кв/м травяного покрова, в Давидашене-2 у д.№13 – 100кв/м, у д.№7 на Тбилисском шоссе – 2000 кв/м, на 39 км дороги Гюмри-Ереван - 3000 кв/м.

В Чаренцаване (Котайкская область) у ОАО «Инструментальный завод» сгорело 2 га, на ул.Шаумяна – 4 га, у песчаного карьера – 1 га, в Молодежном квартале у ресторана «Эребуни» - 1500 кв/м, в гюмрийском квартале Аветикян – 250 кв/м, в Талине (Арагацотнская область) на ул.Айгестан – 1 га, в селе Иринд – 5 га, в селе Личк (Гегаркуникская область) – 800 кв/м, в селе Гегарот (Лорийская область) – 500 кв/м, у шк. №28 в Ванадзоре – 2000 кв/м, у села Айгеат – 10га, в районе Вачаган в Капане – 2000 кв/м, у села Азатамут (Тавушская область) – 3000 кв/м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все очаги были купированы и потушены спасателями.