Армен Ашотян выехал в Копенгаген для участия в Политическом форуме ЕНП
Вице-председатель РПА, председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян выехал в Копенгаген для участия в Политическом форуме ЕНП, который состоится 4-5 сентября.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РПА, в повестку форума включен ряд вопросов как европейских, так и региональных и международных проблем.
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