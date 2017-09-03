Вице-председатель РПА, председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян выехал в Копенгаген для участия в Политическом форуме ЕНП, который состоится 4-5 сентября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РПА, в повестку форума включен ряд вопросов как европейских, так и региональных и международных проблем.