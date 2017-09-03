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Армен Ашотян выехал в  Копенгаген для  участия в  Политическом форуме ЕНП


Вице-председатель РПА, председатель постоянного комитета НС РА  по внешним отношениям  Армен Ашотян выехал в  Копенгаген для  участия в  Политическом форуме ЕНП, который  состоится  4-5 сентября.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе РПА, в повестку форума  включен ряд вопросов как европейских, так  и региональных и международных проблем.

 



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