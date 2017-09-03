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Спасатели вывели на  проезжую часть готовую перевернуться машину


3 сентября в 00։33 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на 45-м км трассы Варденис-Цапатах  автомобиль съехала с проезжей части и накренилась, может перевернуться, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели выровняли вывели на  проезжую часть готовую перевернуться машину Mitsubishi Montero с г/н 24 US 742 и двух пассажиров.

 



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