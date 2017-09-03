Спасатели вывели на  проезжую часть готовую перевернуться машину

3 сентября в 00։33 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на 45-м км трассы Варденис-Цапатах автомобиль съехала с проезжей части и накренилась, может перевернуться, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели выровняли вывели на проезжую часть готовую перевернуться машину Mitsubishi Montero с г/н 24 US 742 и двух пассажиров.