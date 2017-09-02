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За прошедшую неделю на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация


За промежуток  времени 27 августа – 2 сентября на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно  спокойная ситуация. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Передовые   части Армии обороны  Арцаха не теряют бдительности и владеют ситуаций и тактической  инициативой.

 



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