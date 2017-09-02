За прошедшую неделю на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация

За промежуток времени 27 августа – 2 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно спокойная ситуация.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Передовые части Армии обороны Арцаха не теряют бдительности и владеют ситуаций и тактической инициативой.