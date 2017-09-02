Армен Ашотян считает важным присутствие на всех европейских конференциях, даже если они проходят в Баку

Гарантии безопасности на ПА Евронест, данные парламентом Азербайджана, дают основание продолжать подготовку к форуму.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян.

«У нас нет комплексов, чтобы ограничивать себя, и если мероприятие решено провести в Баку, то мы поедем туда. На днях парламент Азербайджана направил сопредседателям письмо, где дал гарантии безопасности всем участникам» - сказал Ашотян.

По его словам, Армения представила заявку на проведение в будущем году заседаний четырех комиссий Евронест в Армении.

На предстоящей в Баку ПА Евронест 22 сентября примет участие делегация НС РА во главе с Арменом Ашотяном. Заседание посвящено проблеме женского здоровья и стимулирования гендерного равенства. В составе делегации НС РА также депутат Мане Тандилян.