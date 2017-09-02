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Армен Ашотян считает важным присутствие на всех европейских конференциях, даже если они проходят в Баку


Гарантии безопасности на ПА Евронест, данные парламентом Азербайджана, дают основание продолжать подготовку к форуму.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в  беседе с журналистами председатель постоянного комитета НС РА  по внешним отношениям  Армен Ашотян.

«У нас нет комплексов, чтобы ограничивать себя,  и если  мероприятие  решено провести в  Баку, то мы  поедем туда. На днях парламент Азербайджана направил сопредседателям письмо, где  дал гарантии безопасности всем участникам» - сказал Ашотян.

По его словам, Армения представила  заявку на проведение в будущем году заседаний  четырех комиссий Евронест в Армении.

На предстоящей в Баку ПА Евронест 22 сентября примет участие  делегация НС РА во главе  с Арменом Ашотяном.  Заседание  посвящено проблеме  женского здоровья  и стимулирования гендерного равенства. В составе делегации НС РА  также депутат Мане Тандилян.

 

 

 



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