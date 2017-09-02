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В результате поисков в здании парламента Армении бомбы не обнаружено


В результате поисков в здании парламента Армении бомбы не  обнаружено, в 13:30 часов работы  были прекращены.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

2 сентября в 06:56 часов  поступил сигнал о том, что в здании НС РА на Баграмяна, 19 заложена  бомба.

  На  место выехал боевой  расчет и спасательный  отряд Спасательного центра  особого назначения.

На месте  находился командир инженерного отряда Центра коллективных сил СпС МЧС РА.

 



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