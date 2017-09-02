В результате поисков в здании парламента Армении бомбы не обнаружено, в 13:30 часов работы были прекращены.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

2 сентября в 06:56 часов поступил сигнал о том, что в здании НС РА на Баграмяна, 19 заложена бомба.

На место выехал боевой расчет и спасательный отряд Спасательного центра особого назначения.

На месте находился командир инженерного отряда Центра коллективных сил СпС МЧС РА.