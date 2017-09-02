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Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха


Премьер-министр  РА Карен Карапетян направил поздравительное  послание по случаю Дня  Независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в послании говорится:

Дорогие  соотечественники,

От  имени  правительства РА  и от своего лично горячо поздравляю всех нас с 26-й годовщиной Независимости Арцаха.

Преклоняю голову  перед подвигом воинов, сражавшихся за независимость и свободу  Арцаха. Именно  их самоотверженность обязывает нас своим каждодневным трудом укреплять наши победы, нашу безопасность, нашу боеспособность и с оптимизмом двигаться к  свершению наших целей. 

Правительство Армении всегда стоит рядом с Арцахом и готово содействовать в  выполнении программ по экономическому  развитию страны.

Еще раз поздравляю нас всех с праздником  и желаю нашим соотечественникам в Арцахе мира, прогресса и новых успехов.

 



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