Премьер-министр РА Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании говорится:

Дорогие соотечественники,

От имени правительства РА и от своего лично горячо поздравляю всех нас с 26-й годовщиной Независимости Арцаха.

Преклоняю голову перед подвигом воинов, сражавшихся за независимость и свободу Арцаха. Именно их самоотверженность обязывает нас своим каждодневным трудом укреплять наши победы, нашу безопасность, нашу боеспособность и с оптимизмом двигаться к свершению наших целей.

Правительство Армении всегда стоит рядом с Арцахом и готово содействовать в выполнении программ по экономическому развитию страны.

Еще раз поздравляю нас всех с праздником и желаю нашим соотечественникам в Арцахе мира, прогресса и новых успехов.