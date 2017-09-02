В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы
2 сентября вечером - преимущественно в вечерние часы, в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 3-6 сентября погода ожидается без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура воздуха 4-5 сентября повысится на 2-3 градуса.
В Ереване 2 сентября в вечерние часы ожидается гроза, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. 3-6 сентября погода ожидается без осадков.
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