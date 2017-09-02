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В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы


2 сентября  вечером -  преимущественно в вечерние  часы, в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, 3-6 сентября   погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура   воздуха 4-5 сентября повысится на  2-3 градуса.

В Ереване 2 сентября  в вечерние  часы ожидается гроза, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. 3-6 сентября   погода ожидается без осадков.

 

 



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