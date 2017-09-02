Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что европейские страны должны принимать усилия для нормализации диалога с РФ по проблемам безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «ТАСС».

"В сфере политики безопасности в Европе мы должны делать все, чтобы снова могли улучшить наши контакты", - сказала Меркель.

