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Возобновлена подача природного газа в Армению


С 13:15 часов  2 сентября возобновлена  подача  природного газа в Армению, которая  была временно прекращена 3 августа – в связи со строительными работами  на газовой  магистрали Северный Кавказ-Закавказье.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  компании «Газпром Армения».  



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