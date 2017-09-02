С 13:15 часов 2 сентября возобновлена подача природного газа в Армению, которая была временно прекращена 3 августа – в связи со строительными работами на газовой магистрали Северный Кавказ-Закавказье.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».