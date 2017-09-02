Делегация во главе с министром обороны РА отбудет в Пекин

Делегация Армении во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном 4 сентября отбудет в Пекин с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в рамках официального визита намечены встречи с министром обороны КНР Чаном Ваньцюанем и другими высокопоставленными лицами Китая.