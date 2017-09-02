Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Делегация во главе с министром обороны РА отбудет в Пекин


Делегация Армении во главе  с министром обороны РА Вигеном Саркисяном 4 сентября отбудет в  Пекин с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в  рамках официального визита  намечены встречи с министром обороны  КНР Чаном Ваньцюанем и другими высокопоставленными лицами Китая.  



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации