Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир назвал Эрдогана преступником

Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир, комментируя арест немцев в Анталии 1 сентября, назвал Эрдогана преступником.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает турецкая газета Diken.

«Эрдоган не президент государства, а преступник, берущий людей в заложники. В Турции отныне никому не гарантирована безопасность», - сказал Оздемир.

1 сентября в Анталии арестованы 2 гражданина Германии.

Арест вызвал гнев Ангелы Меркель. Она отметила, что необходимо немедленно пересмотреть отношения с Турцией и вообще политику в отношении этой страны.

На данный момент в Турции арестовано 55 граждан Германии, из которых 12 – политзаключенные.