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Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир назвал Эрдогана преступником


Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир, комментируя арест немцев в Анталии 1  сентября,  назвал Эрдогана преступником.

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщает турецкая газета Diken.

«Эрдоган не президент государства, а преступник, берущий  людей в  заложники. В Турции отныне никому  не  гарантирована безопасность», - сказал Оздемир.

1 сентября в  Анталии арестованы  2  гражданина Германии.

Арест вызвал гнев  Ангелы  Меркель. Она отметила, что необходимо немедленно пересмотреть отношения с Турцией и вообще политику в отношении этой  страны.

На данный  момент в Турции арестовано 55 граждан Германии, из которых 12 – политзаключенные.  



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