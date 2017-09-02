Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир назвал Эрдогана преступником
Соавтор резолюции Бундестага по признанию Геноцида армян Джем Оздемир, комментируя арест немцев в Анталии 1 сентября, назвал Эрдогана преступником.
Об этом, как передает Арменпресс, сообщает турецкая газета Diken.
«Эрдоган не президент государства, а преступник, берущий людей в заложники. В Турции отныне никому не гарантирована безопасность», - сказал Оздемир.
1 сентября в Анталии арестованы 2 гражданина Германии.
Арест вызвал гнев Ангелы Меркель. Она отметила, что необходимо немедленно пересмотреть отношения с Турцией и вообще политику в отношении этой страны.
На данный момент в Турции арестовано 55 граждан Германии, из которых 12 – политзаключенные.