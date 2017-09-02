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В Армении открылась международная выставка IT-технологии безопасности ArmSecurity- 2017


При координации МЧС РА 2 сентября в  Армении открылась международная выставка IT-технологии  безопасности ArmSecurity-2017.

Как  передает Арменпресс, в церемонии открытия  приняли участие  министр ЧС РА Давид Тоноян, министр обороны Виген Саркисян, министр юстиции Давид Арутюнян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр здравоохранения  Левон Алтунян и представители официальных делегаций из более 20 стран. 

Министр  ЧС РА Давид Тоноян приветствовал гостей, отметив, что выставка, проходящая под девизом «Безопасная Армения», созвучна нынешнему  времени управления  рисками и катастроф.

«Как страна – член ООН, Армения  присоединилась к программе  действий Сендал - 2015-30 по снижению рисков катастроф, осуществляемых  странами на местных, региональных и глобальном уровнях.

На национальном уровне  мы  разработали цели и задачи, которые представлены  в Правительственной  программе. Мы  надеемся, что выставка поспособствует основной  цели – снижению рисков, стимулируя взаимодействие государство-частный сектор, государство-общественные организации и др.», - сказал Давид Тоноян.

Среди других целей  министр отметил и помощь выставки в  переоснащении и усовершенствовании сил МЧС РА. 

Первая международная выставка ArmSecurity-2017 организуется как комплекс форум-выставка с целью представления высокотехнологичных новационных решений, способствующих переоснащению и усовершенствованию МЧС, решению задач общественной  и гражданской  безопасности, а также установлению связей  между армянскими и иностранными предпринимателями.

 

 

 

 



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