При координации МЧС РА 2 сентября в Армении открылась международная выставка IT-технологии безопасности ArmSecurity-2017.

Как передает Арменпресс, в церемонии открытия приняли участие министр ЧС РА Давид Тоноян, министр обороны Виген Саркисян, министр юстиции Давид Арутюнян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр здравоохранения Левон Алтунян и представители официальных делегаций из более 20 стран.

Министр ЧС РА Давид Тоноян приветствовал гостей, отметив, что выставка, проходящая под девизом «Безопасная Армения», созвучна нынешнему времени управления рисками и катастроф.

«Как страна – член ООН, Армения присоединилась к программе действий Сендал - 2015-30 по снижению рисков катастроф, осуществляемых странами на местных, региональных и глобальном уровнях.

На национальном уровне мы разработали цели и задачи, которые представлены в Правительственной программе. Мы надеемся, что выставка поспособствует основной цели – снижению рисков, стимулируя взаимодействие государство-частный сектор, государство-общественные организации и др.», - сказал Давид Тоноян.

Среди других целей министр отметил и помощь выставки в переоснащении и усовершенствовании сил МЧС РА.

Первая международная выставка ArmSecurity-2017 организуется как комплекс форум-выставка с целью представления высокотехнологичных новационных решений, способствующих переоснащению и усовершенствованию МЧС, решению задач общественной и гражданской безопасности, а также установлению связей между армянскими и иностранными предпринимателями.