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Военнослужащие ВС РА участвуют в совместных учениях «Боевое содружество 2017»


На полигоне  «Ашулуг» с 29 августа проходят учения войск ПВО «Боевое  содружество 2017», в которых участвуют подразделения  ВС РА под руководством замначальника управления войск  ПВО  полковника Артура Погосяна

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Минобороны РА, в  учениях принимают также участие подразделения  ПВО  Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана  и России.

 Тема учений "Боевое содружество-2017" – «Совместная готовность и применение  авиации войск ПВО в рамках коллективной  безопасности стран СНГ  во время  террористических действий и военных столкновений».

Активный  этап учений стартует 4 сентября.   

 

 



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