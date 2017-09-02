Военнослужащие ВС РА участвуют в совместных учениях «Боевое содружество 2017»

На полигоне «Ашулуг» с 29 августа проходят учения войск ПВО «Боевое содружество 2017», в которых участвуют подразделения ВС РА под руководством замначальника управления войск ПВО полковника Артура Погосяна

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА, в учениях принимают также участие подразделения ПВО Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Тема учений "Боевое содружество-2017" – «Совместная готовность и применение авиации войск ПВО в рамках коллективной безопасности стран СНГ во время террористических действий и военных столкновений».

Активный этап учений стартует 4 сентября.