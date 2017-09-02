Премьер-министр РА Карен Карапетян провел совещание в Гюмри, где обсуждался ход выполнения программ развития области и общин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представив социально-экономические положение в области и макроэкономические показатели губернатор Ширакской области Артур Хачатрян отметил, что в области обеспечено 48% ВВП на душу населения, что в областном ВВП составляет 800.9 тысяч драмов. Объем промышленного производства в 2016г. составил 40 млрд 252.3 млн др. - 165.5 тысяч др. на душу населения.

По словам губернатора, одна из приоритетных отраслей развития области – сельское хозяйство, отметив, что пока не хватает орошаемых территорий. Они составляют 23 % возделываемых земель.

Министерство территориального управления и развития в результате сотрудничества с областной администрацией представило 9 инвестиционных программ, из которых правительство одобрило 7 – на 1 млрд 485,9 млн др.

Губернатор отметил, что в числе приоритетов находится и развитие туризма. В этом смысле подчеркнута особая роль исторического центра «Кумайри», храмовых комплексов Арича и Мармашена, Национального парка «Арпи лич».

Премьер отметил важность развития Гюмрийской селекционной станции, подчеркнув, что правительство намерено сократить зависимость отечественного семеноводства от внешних поставок.

Премьеру доложили, что в первые 7 месяцев текущего года в области отмечен рост собственных доходов общин на 15%, на душу населения - 9.500 др., что достаточно высокий показатель по сравнению с другими областями.

«При планировании общинных бюджетов-2018 мы посодействуем руководствам общин, чтобы у них были широкие возможности развития. Мы четко обозначим горизонты собственных бюджетов», - сказал премьер.

Премьеру было доложено и о работе в сфере здравоохранения, образования, дорожного строительства и информационных технологий.

После совещания премьер РА проследил за ходом строительства исторического центра «Кумайри». Карен Карапетян отметил, что строительство и впредь будет находиться в центре его внимания.