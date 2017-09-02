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Премьер РА проследил за ходом строительства исторического центра «Кумайри»


Премьер-министр  РА Карен Карапетян провел совещание в Гюмри, где  обсуждался ход выполнения  программ развития области и общин. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   правительства  РА, представив социально-экономические  положение  в области и макроэкономические  показатели губернатор Ширакской  области Артур Хачатрян отметил, что в области обеспечено 48% ВВП на душу населения, что в областном ВВП составляет 800.9 тысяч драмов.  Объем промышленного производства в 2016г. составил  40 млрд 252.3 млн  др. - 165.5 тысяч др. на душу населения. 

По словам губернатора, одна из приоритетных отраслей  развития  области – сельское хозяйство, отметив, что пока не хватает орошаемых территорий. Они составляют 23 % возделываемых земель. 

Министерство территориального управления и развития в результате  сотрудничества с областной  администрацией  представило  9 инвестиционных программ, из которых правительство одобрило 7 – на 1 млрд 485,9 млн др. 

Губернатор отметил, что в числе  приоритетов находится и развитие  туризма.  В этом смысле подчеркнута особая роль исторического центра «Кумайри», храмовых комплексов Арича и Мармашена,  Национального парка «Арпи лич».

Премьер отметил важность развития Гюмрийской селекционной станции, подчеркнув, что правительство намерено сократить зависимость отечественного семеноводства от внешних поставок. 

Премьеру  доложили, что в первые  7 месяцев текущего года в области отмечен рост собственных доходов  общин на 15%, на душу населения  - 9.500 др., что достаточно высокий  показатель по сравнению с другими областями.

«При планировании общинных бюджетов-2018 мы  посодействуем руководствам общин, чтобы  у  них были широкие  возможности развития. Мы  четко обозначим горизонты собственных бюджетов», - сказал премьер. 

Премьеру  было доложено и о работе  в сфере здравоохранения, образования, дорожного строительства и информационных технологий.

После совещания  премьер РА  проследил за ходом строительства исторического центра «Кумайри». Карен Карапетян отметил, что строительство и впредь будет находиться в центре  его внимания.   

 

 

 



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