Угрозы распространения огня в Хосровском заповеднике нет

По состоянию на 12:40 часов на территории НКГО «Хосровский заповедник», в ущельях Коруз и Мусаз на территории около 4 га есть несколько дымящихся очагов. Угрозы распространения нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, работа не прекращается, на месте в данный момент работают 38 спасателей, 2 гражданских служащих и 15 сотрудников заповедника.

Дополнительная информация последует.