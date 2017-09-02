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Угрозы распространения огня в Хосровском заповеднике нет


По состоянию на 12:40 часов на территории НКГО «Хосровский  заповедник», в ущельях Коруз и Мусаз  на территории около 4 га есть несколько дымящихся очагов. Угрозы  распространения  нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МЧС  РА, работа  не  прекращается, на месте  в данный  момент работают 38 спасателей, 2 гражданских служащих и 15 сотрудников заповедника.

Дополнительная  информация  последует.

 



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