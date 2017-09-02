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Перевод кадров Минобороны в МЧС обусловлен их высокой квалификацией


Перевод кадров Минобороны в  МЧС обусловлен их высокой квалификацией.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал в  ответ на вопросы журналистов министр ЧС РА Давид Тоноян.

Тоноян высказался и на  тему о своем  возможном назначении в 2018г.

«Это зависит от решения президента  и премьера  Армении после  апреля-2018. Сам я  очень хочу усовершенствовать положение  дел в МЧС РА», - сказал Тоноян.



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