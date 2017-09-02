Перевод кадров Минобороны в МЧС обусловлен их высокой квалификацией.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в ответ на вопросы журналистов министр ЧС РА Давид Тоноян.

Тоноян высказался и на тему о своем возможном назначении в 2018г.

«Это зависит от решения президента и премьера Армении после апреля-2018. Сам я очень хочу усовершенствовать положение дел в МЧС РА», - сказал Тоноян.