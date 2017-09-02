Почти 20 пострадавших во время протестов в Буэнос-Айресе

Семнадцать человек пострадали в ходе протестов в столице Аргентины Буэнос-Айресе, начавшихся после исчезновения демонстранта, еще 23 человека задержаны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на infobae.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на главной площади Буэнос-Айреса после исчезновения 28-летнего Сантьяго Мальдонадо в августе в ходе акции протеста. Демонстранты собрались напротив президентского дворца и призывали найти Мальдонадо.