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На данный момент в здании НС РА бомбы не обнаружено – поиски продолжаются


В  здании НС РА бомбы пока не обнаружено, поисковая работа  продолжается.

Как  передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян.

«Сигнал о бомбе был получен утром – в 6:56 часов. Работа  продолжается, но пока никакой бомбы не обнаружено», - сказал Карапетян.

Замминистра заверил, что автор звонка очень скоро будет обнаружен.



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