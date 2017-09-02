На данный момент в здании НС РА бомбы не обнаружено – поиски продолжаются

В здании НС РА бомбы пока не обнаружено, поисковая работа продолжается.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян.

«Сигнал о бомбе был получен утром – в 6:56 часов. Работа продолжается, но пока никакой бомбы не обнаружено», - сказал Карапетян.

Замминистра заверил, что автор звонка очень скоро будет обнаружен.