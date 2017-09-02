Арцах фактически независимое и состоявшееся государство со своей сильной армией – Шармазанов уверен в международном признании Арцаха

Арцах фактически независимое и состоявшееся государство. Независимо от то, признает международное сообщество или нет, никто не может поставить под сомнение это обстоятельство. В беседе с Арменпресс такое мнение высказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

«То, что Арцах сегодня демократическое, независимое, состоявшееся государство со своей государственной системой, институтами, гражданским обществом и сильной армией – доказательство тому, что борьба арцахцев была справедливой», - отметил он.

Шармазанов добавил, что остается только достичь справедливого решения арцахской проблемы, когда народ Арцаха будет сам решать собственную судьбу. «Я уверен, что мы добьемся международного признания Арцахской республики», - сказал Шармазанов.