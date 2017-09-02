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Арцах фактически независимое и состоявшееся государство со своей сильной армией – Шармазанов уверен в международном признании Арцаха


Арцах фактически независимое  и состоявшееся государство. Независимо от то, признает международное  сообщество или нет, никто не  может поставить под сомнение  это обстоятельство. В беседе с Арменпресс такое мнение  высказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов. 

«То, что Арцах сегодня демократическое, независимое, состоявшееся  государство со своей государственной системой, институтами, гражданским обществом и сильной  армией – доказательство тому, что борьба  арцахцев была  справедливой», - отметил он.

Шармазанов добавил, что остается только достичь справедливого решения  арцахской  проблемы, когда народ Арцаха будет сам решать собственную судьбу.  «Я уверен, что мы  добьемся международного признания Арцахской  республики», - сказал Шармазанов.



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