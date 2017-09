Гайк Котанджян представил новые предложения сопредседателям Минской группы и ООН относительно сдерживания войны в Карабахе

1 сентября сего года в конференц-зале «Тигран Мец» гостиницы «Армения-Мариотт» состоялся Форум армянских выпускников Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла. На Форуме по теме «Вызовы безопасности Армении» председательствовали посол США в Армении господин Ричард Милз, посол ФРГ в Армении господин Бернхард Матиас Кислер, Первый заместитель Министра обороны РА Артак Закарян, Директор Центра имени Джорджа Маршалла генерал-лейтенант Кит Дейтон.

В числе докладчиков были выпускники Центра имени Маршалла Начальник Национального исследовательского университета обороны МО РА, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян, заместитель Начальника НИУО, полковник Геворг Саруханян, Начальник Научно-издательского центра НИУО–главный редактор военно-научного журнала «Айкакан банак» полковник Давид Чилингарян.

Ниже приводится доклад профессора Гайка Котанджяна, основные идеи которого он представил Сопредседателю Минской группы–России на совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям НС РА и Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, состоявшемся 19 ноября 2016 г.

В докладе генерал-лейтенант Котанджян представляет новые предложения по сдерживанию войны в зоне Карабахского конфликта, выработанные по результатам дополнительных исследований, осуществленных учеными-аналитиками НИУО.

***

Прежде всего я бы хотел выразить свою благодарность посольству США в Ереване за поддержку и усилия по организации сегодняшнего мероприятия.

Я рад воспользоваться возможностью взвешенного продвижения с высокой научно-экспертной трибуны уважаемого Центра имени Маршалла, являющегося для меня Альма-матер, теперь уже перед Западной аудиторией идеи серьезного повышения безопасностных возможностей. Суть заключается в передаче для технической оценки Управлению по вопросам космического пространства ООН данных, полученных от дистанционного зондирования зон конфликтов в нашем регионе. Ранее на совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания РА и Комитета по международным делам Государственной Думы РФ я уже представил Сопредседателю Минской Группы ОБСЕ – России концепцию использования средств дистанционного зондирования в качестве инструмента сдерживания в Карабахском конфликте.

Настоящее представление является результатом проведенного нашей группой аналитиков из НИУО дополнительного исследования в целях оказания существенной поддержки усилиям Минской группы ОБСЕ в ее миротворческой деятельности. Мне кажется, что теперь настало время для представления этой ключевой идеи Американскому Сопредседателю Минской группы.

Разрабатывая пути достижения мирного урегулирования Карабахского конфликта, мы не можем игнорировать вопрос взаимоотношений США – РФ, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и Сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И американские, и российские эксперты, военные и дипломаты, задействованные в последние годы в вопросах профессиональной оценки отношений США-РФ, неоднократно подчеркивали расхождение позиций сторон в Минских переговорах по Украине, а также в переговорах по Сирии.

В то же время среди политико-дипломатических платформ постоянного и неукоснительного консенсуса между США, Россией и Францией в вопросах международной безопасности выделяется платформа Сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Карабахского конфликта. Исключительная ценность этого постоянного консенсуса проявилась в переговорах как на саммите в Вене 16 мая 2016 г., так и в Санкт-Петербурге 20 июня того же года.

Говоря о динамике развития отношений США – РФ, стоит отметить, что на заре «перезагрузки» отношений между ними в 2010 г. мне посчастливилось быть консультантом на «Стратегическом диалоге США – Россия» в Гарвардской школе государствоведения имени Дж. Кеннеди, что позволило мне с профессиональной точки зрения внимательно отслеживать дальнейшую динамику развития этих отношений.

В процессе обсуждения путей достижения мирного урегулирования Карабахского конфликта следует отметить, что любое возобновление боевых действий чревато заполнением новой трагической страницы геноцида в этом регионе, связывающим Восток и Запад, где палачи Исламского государства осуществляют геноцид в отношении не только христиан, евреев, езидов, но и не вовлеченных в террористический джихад мусульман.

Актуальность принципа «Никогда более» для армянского народа в очередной раз проявилась в период Перестройки в СССР – в процессе погромов, учиненных Азербайджаном в отношении своего армянского населения [3]. 23 ноября 1991 г. Верховный Совет Азербайджана, без испрашивания согласия населения Карабаха и в нарушение международного фундаментального права народа на самоопределение, принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО). В ответ на эти противоправные действия население Нагорного Карабаха в соответствии с действующим в то время законодательством СССР 10 декабря 1991 г. инициировало процесс обретения назависимости. После распада СССР были сформированы два государства: Республика Азербайджан на территории бывшей Аз.ССР и Нагорно-Карабахская Республика на территории Нагорно-Карабахской Автономной Области. Формирование обоих государств происходило на идентичной правовой основе, следовательно, законное формирование НКР на основе права на самоопределение ее населения ни в коем случае не может рассматриваться в рамках соблюдения территориальной целостности Республики Азербайджан.

В полном соответствии с международными нормами и Законом СССР от 3 апреля 1990 г., при участии международных наблюдателей в Нагорном Карабахе состоялся референдум о независимости. Азербайджанскому меньшинству была предоставлена возможность участия в реферндуме, однако по указке Баку оно отказалось от этой возможности [4]. Дальнейшими событиями была устранена императивная необходимость согласования результатов референдума в центральными органами СССР в связи с тем, что 21 декабря 1991 г. была подписана Алма-атинская декларация о роспуске Советского Союза [5]. Таким образом, состоявшийся на территории Нагорного Карабаха референдум является легальным; создание Нагорно-Карабахской Республики было осуществлено в строгом соответствии с принципами и установлениями Международного права.

В 1992 г. Республика Азербайджан развязала против Нагорного Карабаха войну, которая длилась до 1994 г., когда Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали бессрочное соглашение о прекращении огня, а в 1995 г. – трехсторонний договор об укреплении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Эти соглашения конфликтующими сторонами и Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому конфликту были расценены по существу как бессрочные и являющиеся основой для установления в зоне Карабахского конфликта длительного перемирия. Мировое сообщество неоднократно выражало свое видение по поводу мирного урегулирования Карабахского конфликта, которое должно зиждиться на трех основных и одинаково правомочных принципах международного права: «равные права и право на самопределение народов, неприменение силы или угрозы ее применения и территориальная целостность».

2 апреля 2016 г., 22 года спустя после подписания в 1994 г. договора о прекращении огня, Вооруженные силы Азербайжана предприняли внезапное широкомасштабное наступление по всей линии азербайджано-карабахского соприкосновения, основными целями которого были подрыв миротворческой деятельности Сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному разрешению Карабахского конфликта, оккупация Нагорного Карабаха и осуществление геноцида в отношении ее армянского населения. Подобное поведение Азербайджана в значительной мере было обусловлено отсутствием механизмов расследования инцидентов с регистрацией динамики возобновления боевых действий вокруг линии соприкосновения. Азербайджан постоянно отклоняет предложения Сопредседателей Минской группы ОБСЕ о мониторинге режима прекращения огня посредством технических и профессиональных человеческих ресурсов, что способствовало бы предотвращению возобновления военных действий.

Совпадение позиций России, США и Франции на консультационных переговорах в Вене по итогам четырехдневной войны в Карабахе в апреле 2016 г. склонило Армению и Азербайджан к признанию необходимости установления контроля за военными приготовлениями в зоне вооруженного конфликта с целью сдерживания сторон от возобновления военных действий. Разумная комбинация технологических инноваций с методами политико-дипломатического воздействия на процесс подготовки боевых действий позволяет разработать концепцию сдерживания за счет эффективных механизмов наблюдения за нарушениями режима прекращения огня и более эффекивного контроля за накоплением и перемещениями военной силы, сигнализирующими о подготовке к возобновлению войны.

В данном плане исключительно важно исходить из понимания того, что при сложившейся тенденции эскалации дисбаланса уровня вооружений между Арцахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном – с другой, рассчитывать только на эффективность методов традиционного военного сдерживания недопустимо. В данных обстоятельствах требуют научного осмысления инновационные подходы к сотрудничеству с международным сообществом в интересах использования его высокотехнологических средств зондажа опасных маневров военной силы, сигнализирующих о приготовлениях к развертыванию боевых действий.

Речь идет о разработанной нами в Национальном исследовательском университете обороны Армении методологии привлечения Сопредседателей Минской группы ОБСЕ к зондажу опасной динамики силы в зоне Карабахского конфликта с использованием средств наблюдения из наднационального околоземного пространства с применением орбитальных средств дистанционного зондажа.

Как известно, Международное космическое право дает возможность мировому сообществу из околоземного пространства осуществлять контроль за динамикой подготовки войск к возобновлению военных действий в зоне конфликта. Подобный способ контроля, нацеленный на предотвращение войны, может быть применен в строгом соответствии с международными нормами и правилами как надежный инновационный инструмент политико-дипломатического сдерживания посредством консультаций и переговоров.

В Декларации о принципах, касающихся дистанционного зондирования Земли из космического пространства, предусматривается, что «Для поощрения и активизации международного сотрудничества, особенно с учетом нужд развивающихся стран, государство, осуществляющее дистанционное зондирование Земли из космического пространства, вступает, по просьбе, в консультации с государством, территория которого зондируется» [1], а Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, гласит о том, что «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами» [2].

Применение данного инновационного метода сдерживания возобновления войны путем использования державами-посредниками, осуществляющими миротворческую деятельность, своих орбитальных средств дистанционного зондажа может стать эффективным инструментом в отношении затянувшихся тлеющих конфликтов и стратегически важным фактором обеспечения региональной безопасности.

Результатом встречи президентов Армении и Азербайджана в Вене в мае 2016 г. стала договоренность о внедрении механизмов отслеживания нарушения режима прекращения огня по линии соприкосновения и расширение возможностей группы Личного представителя Действующего Председателя ОБСЕ. Своевременность данного решения обусловлена тем, что одна из сторон активно приобретает наступательное вооружение, тем самым нарушая баланс сил. Вместе с тем результаты встреч в Вене и Санкт-Петербурге следует расценивать не только в качестве достижения консенсуса в вопросе контроля за соблюдением режима прекращения огня из национального воздушного пространства двух конфликтующих сторон, но и как успешные международные консультации с Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по вопросу внедрения орбитальных средств контроля для обнаружения скопления наступательного вооружения и маневра войск в целях возобновления войны [6].

В этом плане Управление по вопросам космического пространства ООН может сыграть важную роль. Оно ответственно за обеспечение международного сотрудничества в интересах использования космоса в мирных целях и служит в качестве секретариата Комитета по использованию космического пространства в мирных целях [7].

Комитет был учрежден в 1959 г. для исследования и использования космоса во благо человечества. На данный момент Армения и Азербайджан, а также страны-Сопредседатели Минской группы ОБСЕ являются членами Комитета, что создает исключительно благоприятные условия для использования возможностей Комитета в целях поддержки мира и стабильности в зонах конфликта.

По моему мнению, целесообразно, чтобы Управление по вопросам космического пространства получало данные орбитального зондирования зоны конфликта для последующей технической оценки и предоставления ее результатов заинтересованным сторонам. Эффективное применение данного механизма создаст уникальные возможности для задействования Управления по вопросам космического пространства ООН в целях технической оценки данных, полученных при орбитальном зондировании зон конфликта. Я надеюсь, что таким способом данный прецедент перерастет в действенное средство обеспечения международного мира и стабильности как в Карабахе, так и за его пределами.

