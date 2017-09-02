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Получен сигнал о бомбе, заложенной в здании парламента


2 сентября в 06:56 часов  поступил сигнал о том, что в здании НС РА на Баграмяна, 19 заложена  бомба.

Как  сообщили Армепресс из ИЧС РА, на место выехал боевой  расчет и спасательный  отряд Спасательного центра  особого назначения.

На месте  находится командир инженерного отряда Центра коллективных сил СпС МЧС РА.

 Последует дополнительная информация.



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