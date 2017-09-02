Получен сигнал о бомбе, заложенной в здании парламента

2 сентября в 06:56 часов поступил сигнал о том, что в здании НС РА на Баграмяна, 19 заложена бомба.

Как сообщили Армепресс из ИЧС РА, на место выехал боевой расчет и спасательный отряд Спасательного центра особого назначения.

На месте находится командир инженерного отряда Центра коллективных сил СпС МЧС РА.

Последует дополнительная информация.