Президент АР Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

Дорогие соотечественники!

От имени властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю всех нас со 2 сентября – Днем Республики Арцах!

26 лет назад наш народ принял историческое решение о том, чтобы самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, строить свободное, независимое, демократическое, правовое и социальное государство.

В эти годы совместно с нашими сестрами и братьями из Матери-Армении и Диаспоры нам удалось претворить в жизнь множество стратегических программ, которые с каждым днем приближают нас к достижению общенациональных целей, делают нашу страну сильнее и крепче.

Уверен, цивилизованное и прогрессивное мировое сообщество рано или поздно признает это справедливое и законное решение народа Арцаха, непременно примет сложившиеся реалии, которые свидетельствуют о нашей приверженности общечеловеческим ценностям и международным нормам и принципам.

Уверен, так как наш народ уже много лет своим кропотливым трудом и самоотверженным служением своих отважных сынов доказал, что в состоянии собственными силами строить, развивать и защищать свой отчий дом, свою независимую государственность.

Дорогие соотечественники!

Вновь поздравляю вас со знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ! Благополучия и процветания нашему народу и Родине!

г. Степанакерт, 2 сентября 2017г.