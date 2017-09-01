Президенты США и Южной Кореи договорились усилить оборонные возможности Сеула

Президенты США и Южной Кореи в телефонном разговоре договорились пересмотреть договоренности по развитию Сеулом технологий баллистических ракет и их размещению, чтобы усилить сдерживание КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.

"Оба лидера отметили необходимость укрепить обороноспособность Республики Корея для противостояния провокациям и угрозам со стороны Северной Кореи и пришли к общему соглашению о пересмотре договоренностей по развитию ракетных технологий, чтобы привести их в соответствие с желаниями южнокорейской стороны", — заявил представитель Голубого дворца.

Лидеры также подтвердили необходимость вернуть Пхеньян за стол переговоров.

"Президент Мун и президент Трамп подтвердили приверженность мнению, что важно привести Северную Корею за стол переговоров для мирного разрешения вопроса о ядерной программе КНДР путем наложения максимальных санкций и оказания давления на Север", — добавил представитель офиса президента.

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о проведении двусторонних переговоров на полях новой сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Разговор продолжался 40 минут.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.