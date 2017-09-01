РАУ стал первым армянским вузом в составе университетского альянса SAP

1 сентября состоялось подписание соглашения о вступлении Российско-Армянского университета в Университетский альянс SAP. Университет стал первым вузом Армении, вошедшим в альянс. Как сообщает Арменпресс, для студентов и преподавателей был организован День технологий SAP.

На базе Российско-Армянского университета будет запущен центр инноваций и нетворкинга SAP Next-Gen Lab, где студенты, помимо изучения технологий, будут работать над проектами партнеров и клиентов SAP в Армении, СНГ и по всему миру.

Открывая встречу, ректор университета Армен Дарбинян высоко оценил взаимодействие с Университетским альянсом SAP, отметив, что данная корпорация является мировым лидером в области программных решений и цифровой экономики, а также выразил надежду, что налаживание сотрудничества РАУ с SAP принесёт пользу новому поколению армян.

«Мы очень рады объявить о вступлении в программу Университетский альянс первого вуза из Республики Армения. Студенты Российско-армянского университета, знакомясь с передовыми решениями для управления бизнесом, смогут расширить свою профессиональную компетенцию, получив доступ к инновационным решениям, которые используют клиенты и партнеры SAP во всем мире. Программа Университетский альянс дает вузам новые возможности и конкурентные преимущества. Они становятся центром сосредоточения технически подготовленных молодых специалистов, востребованных на сегодняшнем мировом рынке труда», - отметил директор по развитию бизнеса SAP в Республике Армения Хачатур Шеренц.

Университетский альянс SAP - глобальная академическая программа, которая знакомит студентов и преподавателей с программным обеспечением SAP и технологиями для цифровой трансформации экономики и бизнеса, включая решения для интернета вещей, больших данных, блокчейна, аналитики, робототехники, машинного обучения, виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

Цель программы - развитие технических и управленческих навыков путем включения решений SAP в учебный процесс соответствующих университетов и колледжей. Сегодня в программе участвуют более 3300 учебных заведений из 106 стран мира, 9 из 11 стран СНГ присоединились к SAP.