Из зарегистрированных на территории Армении 20 случаев причинения телесных повреждений раскрыто 18

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 20 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 31 августа и 1 сентября, раскрыто 18.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 7 случаев кражи, 2 случая присвоения, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов и хулиганства.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.