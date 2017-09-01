Инвестиционный проект по строительству дорожного коридора «Север-Юг» будет продолжен. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян журналистам в Гюмри, не представив подробностей о том, когда и на какие средства будет осуществлен проект.

«Проект не ставится под сомнение, мы закончим его без каких-либо сомнений», - сообщает премьер-министр.

Говоря о проектах, реализованных во время своего пребывания в должности, премьер-министр сказал: «Как только год пройдет, каждое министерство и ведомство об этом скажут, и я тоже скажу».

Говоря о закрытой консультации в Ширакской области, Карен Карапетян заверил, что встреча была довольно продуктивной, и добавил, что такие встречи станут периодическими.