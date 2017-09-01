Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Президенты Армении и НКР посетили новый винный завод в Аскеранском районе


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян и президент Республики Армения Серж Саргсян 1 сентября посетили новый винный завод в Аскеранском районе и ознакомились с его работой.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность основания и функционирования подобных предприятий с точки зрения стимулирования сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, открытия новых рабочих мест. Глав государств сопровождали премьер-министр НКР Араик Арутюнян, другие должностные лица.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации