Президенты Армении и НКР посетили новый винный завод в Аскеранском районе
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян и президент Республики Армения Серж Саргсян 1 сентября посетили новый винный завод в Аскеранском районе и ознакомились с его работой.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность основания и функционирования подобных предприятий с точки зрения стимулирования сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, открытия новых рабочих мест. Глав государств сопровождали премьер-министр НКР Араик Арутюнян, другие должностные лица.
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