Президент НКР выразил признательность всем организациям и отдельным личностям за действенное участие в строительстве автомагистрали Варденис - Мартакерт

При участии президентов Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Республики Армения Бако Саакяна и Сержа Саргсяна 1 сентября в Шаумянском районе прошла торжественная церемония официального открытия автомагистрали Варденис - Мартакерт.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в своем слове Саакян подчеркнул, что эта дорога не является сугубо транспортной инфраструктурой, а важнейшей артерией, которая крепко свяжет Арцах с Матерью-Арменией и окажет содействие решению ряда проблем, имеющих жизненно важное значения для республики.

"Строительство дороги стало одной из крупнейших инвестиционных программ в Арцахе и было осуществлено по каналам Всеармянского фонда "Айастан" при активном участии всего армянства", - отметил Бако Саакян, выразив признательность всем организациям и отдельным личностям за действенное участие в строительстве автомагистрали.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.