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Эксперты готовы назвать ураган "Харви" самым разрушительным в истории США


Ущерб, нанесенный ураганом "Харви" экономике США, может достичь $190 млрд и составить 1% от ВВП страны, ожидают эксперты компании AccuWeather. Еще в среду аналитики компании называли другую цифру - $160 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Если прогноз подтвердится, он станет самым разрушительным стихийным бедствием в истории США, превзойдя ущерб от урагана "Катрина", который в 2005 году практически полностью разрушил Новый Орлеан и обошелся экономике Штатов в $125 млрд.

Ураган уже нанес немалый урон энергетическому сектору США - в стране закрыты многие нефтеперерабатывающие заводы, порты и трубопроводы, приостановлена работа на нефтяных платформах в Мексиканском заливе и добыча на сланцевых месторождениях в Техасе. Кроме того, многие районы Хьюстона, четвертого по величине города в США, будут непригодны для жизни в ближайшие недели или даже месяцы из-за наводнений и плохих санитарных условий, подчеркивают аналитики AccuWeather.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США

 

 



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