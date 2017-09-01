Кроссовки украсили золотым протезом руки из «Игры престолов»

Компания HBO выпустила коллекцию обуви с японской маркой Koio. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Highsnobiety. В лимитированной линейке представлена всего одна модель кроссовок. Обувь посвящена популярному сериалу «Игра престолов».

В качестве элемента декора используется уменьшенная копия золотого протеза, который носил один из героев саги — Джейме Ланнистер. На пятке нарисован герб Великого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В продаже появится только 150 пар кроссовок. Цены на них не называются.

Сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьеру финального эпизода седьмого сезона посмотрелиболее 16 милионов зрителей.