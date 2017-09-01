Баку обвиняет МИД РФ в поддержке позиции Армении в карабахском конфликте

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров обвинил официального представителя МИД России Марию Захарову в поддержке позиции Армении в карабахском конфликте.

Как сообщает Арменпресс, он также потребовал отставки нынешнего главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Поводом к этому послужил комментарий Захаровой в связи с заявлением теперь уже бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Комментируя заявление Хогланда, официальный представитель МИД РФ отметила, что положения данного заявления не являются новыми. «На них неоднократно ссылались президенты России, США и Франции в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанных в 2009-2013 гг», - отметила она.

Высказывание Захаровой вызвало возмущение Зульфугарова. Он написал в Фейсбуке о том, что комментарий Захаровой совпадает с заявлениями президента и главы МИД Армении. Он также раскритиковал Э. Мамедъярова, обвинив его в сохранении молчания в подобной ситуации.