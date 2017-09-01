Около трети нефтеперерабатывающих мощностей США выведены из строя из-за урагана "Харви" и масштабного наводнения, пишет The Financial Times. Ранее S&P Global Platts сообщала о сокращении нефтепереработки менее чем на четверть.

Объемы нефтепереработки достигли минимума с 2008 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Те НПЗ Техаса на побережье Мексиканского залива, которые продолжают работу, испытывают трудности с доступом к импортному сырью, поскольку даже возобновившие работу порты штата до сих пор не принимают танкеры.

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.