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В Армении девочке из Судана диагностировали малярию: в состоянии здоровья пациентки намечается положительный сдвиг


В Армении девочке из Судана диагностировали малярию. Она перевезена в инфекционную клинику «Норк». В беседе с Арменпресс руководитель клиники, главный инфекционист министерства здравоохранения Армении Ара Асоян сказал, что после пятидневного лечение в состоянии здоровья пациентки намечается положительный сдвиг.

«Девочка обратилась к нам 28 августа. Она жительница Южного Судана, учится в международной школе UWC Dilijan», - сказал Асоян.

По его словам, пациентка почувствовала себя плохо уже на третий день после приезда из Судана и обратилась к врачу. Болезнь была быстро диагностирована, а девочка госпитализирована.

«Уже пятый день она получает лечение. Есть значительный положительный сдвиг. Пока не можем сказать, сколько времени она проведет в больнице», - сказал врач.



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