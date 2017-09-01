В числе пострадавших при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии нет армян и граждан Армении: МИД

В числе пострадавших при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии нет армян и граждан Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.

«Генеральное консульство Армении в Ростове сообщает, что среди пострадавших при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии нет армян и граждан Армении», - отметил в МИД.

Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии. В ликвидации последствий схода селя участвует более десяти единиц техники. Специалисты укрепляют участки автодорог, попавших в зону схода.